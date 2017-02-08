呂文婉自爆不堪回首黑歷史！肥肚飄嬸味

名嘴呂文婉。(取自臉書)

呂文婉身材火辣。(取自臉書)

呂文婉公開2年前肥肚照。(取自臉書)

上遍各大談話性節目的名嘴呂文婉，曾在臉書曬出火辣A4腰，好身材令人印象深刻。不過她今(7日)就自爆黑歷史，公開2年前風姿綽約站在海邊舊照，腹腫臀寬的大嬸模樣讓她自嘲不知道當時哪來的自信擺這姿勢拍照。

呂文婉公開2年前肥肚黑歷史照，掀起網友討論，她也在留言形容當時的身材「飄散濃濃大嬸油味兒」、「不堪回首」，就有網友安慰她「肉肉的也不錯」，但呂文婉就坦言：「其實肉肉沒關係，但當時也不健康……」，稱有圖有真相，要大家別再說她沒胖過了。

(中時電子報)