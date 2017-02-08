兩岸室內設計師論壇 探討華人空間美學

冠軍磁磚兩岸設計師高峰論壇與會嘉賓，左起設計師周天民、中國著名設計師叢寧、冠軍建材副總林祐宇、北市室內設計裝修公會理事長孫因、室內設計技術人員學會理事長趙東洲、冠軍建材國際行銷協理林孟瑜。（馮景青攝）

近年來積極搶進大陸市場的冠軍建材，今(8)日匯集兩岸上百位室內設計師，以及專家、建材業者，在台北圓山大飯店舉行冠軍磁磚兩岸設計師高峰論壇，以「對話2017藝語．設計」為主題，探討在現代科技衝擊下，結合東方元素的華人空間美學。

會中請到中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長趙東洲，主講抽象的東方元素結合現代工藝碰撞出嶄新的設計美學；並邀請到中國十大室內設計師叢寧、台北市室內設計師裝修公會理事長孫因、設計師周天民同台座談，與兩岸設計師對話，探討如何打造融合文化傳統與現代科技工藝的空間美學。

(中時)