澳警突襲抓非法打工 台灣人也被捕
澳洲邊境部隊表示，他們在布里斯本西方1座草莓農場，逮捕27名非法打工的外籍人士，其中也包括台灣人。
7 News報導，澳洲邊境部隊（Australian Border Force）與昆士蘭警方，昨天凌晨在斯坦索普（Stanthorpe）附近發動這次突襲搜查。在此之前，警方上月攔截到1部車輛，車上載有在該農場非法打工的4名工人。
澳洲移民部長杜登（Peter Dutton）表示，這次行動是為打擊那些藐視法律、雇用非法外籍勞工的業者。
他說：「雇主有責任保證所有員工都是合法雇用，無論國內或外籍員工，都可享有所有各自應得的權利；同樣地，我們也認為入境澳洲的外籍人士，應遵守簽證規定。」
這次被捕的27人中，13人的簽證已過期，12人違反簽證規定。
根據「陽光海岸日報」（Sunshine Coast Daily）網站刊登的影片，遭警察臨檢的工人中，也有人手持台灣護照。（譯者：中央社廖禹揚）1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。