澳警突襲抓非法打工 台灣人也被捕

我要評比

澳洲邊境部隊表示，他們在布里斯本西方1座草莓農場，逮捕27名非法打工的外籍人士，其中也包括台灣人。

7 News報導，澳洲邊境部隊（Australian Border Force）與昆士蘭警方，昨天凌晨在斯坦索普（Stanthorpe）附近發動這次突襲搜查。在此之前，警方上月攔截到1部車輛，車上載有在該農場非法打工的4名工人。

澳洲移民部長杜登（Peter Dutton）表示，這次行動是為打擊那些藐視法律、雇用非法外籍勞工的業者。

他說：「雇主有責任保證所有員工都是合法雇用，無論國內或外籍員工，都可享有所有各自應得的權利；同樣地，我們也認為入境澳洲的外籍人士，應遵守簽證規定。」

這次被捕的27人中，13人的簽證已過期，12人違反簽證規定。

根據「陽光海岸日報」（Sunshine Coast Daily）網站刊登的影片，遭警察臨檢的工人中，也有人手持台灣護照。（譯者：中央社廖禹揚）1060208

(中央社)