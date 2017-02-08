澳洲抓非法打工 外交部：未證實有台籍
傳澳洲逮捕在當地非法打工的台灣民眾，外交部今天表示，駐布里斯本辦事處已主動聯繫，但目前澳洲警方尚未證實有國人違反簽證規定非法打工。
澳洲邊境部隊表示，他們在布里斯本西方1座草莓農場，逮捕27名非法打工的外籍人士，其中也包括台灣人。
對此，外交部表示，駐布里斯本辦事處已主動與澳大利亞昆士蘭警務署聯繫，就本案表達關切。目前澳洲警方尚未證實有台灣民眾違反簽證規定非法打工。
外交部呼籲國人赴澳旅遊或度假打工，均須遵守當地法令，小心謹慎，切勿被不法分子利用而從事非法或不當行為，不僅傷害國家形象，且將留下不良紀錄。1060208
(中央社)
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