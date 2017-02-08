郝提議組委員會審入黨 洪秀柱不反對
宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天建議黨中央應該組超然的審查委員會，調查人頭黨員問題。對此國民黨主席洪秀柱說，只要每個參選人同意，相信大家不會有意見。
國民黨傳出人頭黨員爆增問題，郝龍斌上午表示，黨中央應該組織一個超然的審查委員會，審查從去年到現在團體入黨情形，包括補繳黨費有沒有代繳、一人付很多人的黨費等，不能因為人頭黨員操控黨主席選舉，影響黨的形象，甚至產生一個不具代表性的黨主席。
洪秀柱晚間出席陸軍官校35期同學會北部春節團拜，她受訪時表示，只要每個參選人同意，且這個方法是可以順利落實的，相信大家都不會有意見。
另外，有媒體報導，投入國民黨主席選舉的前副總統吳敦義，在接受媒體專訪時，談到洪秀柱曾說這是一場庶民對權貴的戰爭，吳敦義說「我的房子只有一小棟，她不知道有多少棟？」，並強調自己是庶民。
對此，洪秀柱表示，她從未說過這種話，吳敦義可能誤解了。而且他們都做過公職人員，財產申報清楚明白，「哪有什麼權貴跟庶民」。洪秀柱並說，「我的心裡有很多房子，房子很大，黨員都在我的心裡」。1060208
(中央社)
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