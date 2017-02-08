上海電商交易額突破2兆元人民幣

大陸媒體報導，上海在2016年電子商務交易額突破2兆元人民幣（下同），年增21.9％。其中，B2B交易額達到1.4兆元，占總交易額逾7成，當中又以鋼鐵和石化產品交易為大宗分別占47％和31.7％。至於B2C和C2C交易額為5,603.7億元。

(工商)