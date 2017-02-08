南京服務業GDP占比近6成 創新高

我要評比

大陸媒體報導，中國大陸政府近幾年積極推動產業結構轉型，南京市2016年服務業的GDP占比達58.4％，年增10.2％，服務業比率創下歷史新高，已是連續10年成為南京產值最高的產業。

其中，又以生產性服務業比重最高，超過9成。另外一級產業和二級產業GDP分別占2.4％和39.2％。

(工商)