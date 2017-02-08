生日又結婚7周年 鄧超孫儷放閃「換一個吻」

鄧超、孫儷常分享一家4口家庭趣事。（圖／取材自鄧超微博）

孫儷曬女兒獻吻老公的溫馨畫面，為鄧超慶生。（圖／取材自孫儷微博）

鄧超迎38歲生日兼歡慶結婚紀念日。（圖／取材自鄧超微博）

大陸男星鄧超今（8日）迎來38歲生日，剛好也是他和孫儷結婚7周年的日子，兩人分別發文慶祝外，還難得放閃，並和女兒小花外出用餐，以削蘋果換到愛女一吻，畫面相當溫馨，吸引大批粉絲獻上祝福。

孫儷今下午在微博發文：「一個蘋果，換來一個吻，爸爸生日快樂，健康平安」，並配圖鄧超親自為女兒削蘋果的照片，削完即得到小花的一枚獻吻，父女倆的有愛互動被孫儷捕捉下來，吸引粉絲高度關注。

而鄧超也曬出一家死口的滑雪照，除了祝自己生日快樂，也不忘慶祝夫妻倆的結婚紀念日，孫儷則回覆5顆愛心符號，甜蜜之情藏不住。另外，鄧超仍不改幽默本性，於底下留言回覆「現在搶鄧超熱門比找男朋友還難」、「也提前祝大家元宵節快樂」、「我好帥」，搞笑舉止逗樂網友。

(中時電子報)