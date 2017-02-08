高速公路「零廣告」 浙江3年拆9000塊廣告

我要評比

大陸媒體報導，浙江省成為全中國大陸第1個高速公路周邊「零廣告」的省市，近3年來浙江省政府拆除9,198塊高速公路沿線廣告，以及6.3萬塊普通公路廣告。

同時，為了防止高速公路沿線再被設置廣告，浙江省政府正在研擬相關規定。

(工商)