中嘉案破局 NCC：還沒收到撤件申請

我要評比

中嘉網路今天宣布大股東安博凱基金出售股權給摩根士丹利交易案將啟動撤件相關程序。國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗說，還沒收到撤件申請。

中嘉網路股份有限公司晚間發聲明表示，大股東安博凱基金（MBK）出售股權給美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）交易案，將啟動撤件相關程序。

NCC發言人翁柏宗受訪表示，還沒收到撤件申請，要再了解狀況。

摩根士丹利亞洲私募基金與遠傳電信2015年7月宣布策略聯盟，擬透過購買公司債取代入股，入主台灣最大有線電視系統商中嘉。

NCC去年1月27日以附負擔方式通過要求業者遵守20項承諾事項；但去年9月經濟部投資審議委員會以「疑似規避黨政軍條款」為由，退回NCC重新審議。再加上旺中集團、頂新集團先前買賣中嘉不成，中嘉案已3度破局。1060208

(中央社)