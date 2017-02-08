不滿友人拒絕幫忙討債 找人追砍4傷

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新北市林姓男子因不滿沈姓友人不幫忙討債，竟找人持刀追砍沈男等人，造成4人受傷。三重警方逮捕7名嫌犯，正追緝落網共犯。

新北市消防局今天下午4時27分獲報，三重分子尾街有4人被砍受傷。目擊民眾表示，4人遭到數十人追砍倒地。救護人員到場後發現4人意識清楚，送醫治療。

警消指出，受傷4人包括24歲的涂姓男子額頭、後腦左腹、左前臂刀傷；43歲的沈男左手臂切割傷；23歲的曹姓男子左手掌、右前臂、左耳、額頭切割傷；21歲林姓男子左腹切割傷，分別送往台北馬偕醫院及新光醫院治療。

警方逮捕7名涉案人。據他們供稱，一名當鋪業者積欠林姓男子新台幣900萬元債務，但業者2個月前中風過世，林男轉而想找沈男向業者的老婆討債。

不料，沈男拒絕幫忙，雙方爆發口角，相約今天在林男住家談判，雙方一言不合，找人到現場打起來。警方正循線追緝其他共犯。1060208

(中央社)