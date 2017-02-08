藍中常委批許毓仁挺同婚 讓黨輸到脫褲

國民黨中常委呂學樟今天在中常會上抨擊黨籍立委許毓仁挺同婚，讓國民黨在同性婚姻議題「輸到脫褲」，認為黨中央應該要有立場；黨主席洪秀柱說，怎樣對黨有利就怎麼做。

中國國民黨下午舉行中常會，邀請中常委兼立院黨團總召廖國棟報告黨團審議法案及通過預算情形，會中對於同性婚姻議題多有爭論。

廖國棟在發言時指出，黨團成員雖幾乎反對修改民法，主張另立專法，但沒有立委願意出面提案或連署。

呂學樟表示，他支持立法，也支持同志權益，但不該因少數人權益而影響到多數人，甚至改變整個社會結構，作為一個負責任的政黨，本來就要站在多數人民這邊，但在同性婚姻這議題上，國民黨因為許毓仁的關係已輸到脫褲，「國民黨要為了一個不分區立委，將整個黨葬送嗎？」

中常委姚江臨說，許毓仁敢這樣，就是因為黨中央沒有政策。中常委黃志雄贊同姚江臨的看法，黨中央沒有定調，定調下來就代表國民黨立場，黨團哪個敢不配合。

政策會執行長蔡正元說，做為政策幕僚單位，思考問題只有一個考量，就是在什麼時間點、什麼狀況下做甚麼事對國民黨選舉最有利。婚姻平權法案是民進黨提的，反擊的時間還沒到，國民黨要站在人民這一邊，審慎評估，不用積極介入戰爭。

廖國棟表示，站在區域立委的立場來說，即使只有5%的民眾支持同性婚姻，也足以影響整個選票，每個人都是站在十字路口上，他說，若黨中央願意在這件事情上定調，「黨團就必須要遵守」，但要不要這樣做，有賴大家決定。

黨主席洪秀柱表示，大家對這件事的看法不一，但沒關係，可以討論，她認為有些事情要有立場，但戰術、戰略要注意，何時出擊還看時間點，政策會講得很對，怎樣對黨有利就怎麼來做。1060208

(中央社)