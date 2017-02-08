鼓勵學童實驗悶死貓咪 印度教科書惹議

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1家印度出版商出版的學校教科書因鼓勵學童在作科學實驗時悶死貓，而引起公憤。

法新社和「印度快報」（Indian Express）報導，這本教科書內有1項實驗，將兩隻貓放入不同的盒子裡，其中只有1個盒子有透氣孔。印度有數百所私立學校都使用這本教科書。

書中寫道：「在兩個盒子裡各放入1隻小貓，然後蓋上盒子。經過一段時間再打開盒子，你看到什麼？在沒有透氣孔的盒子裡，貓咪死了。」

動物權保護人士說，若干學校已將這頁內容從書中刪除。書名為「我們的綠世界」（Our Green World）。

出版商也承諾，新版教科書不會納入這項實驗。

「印度動物保護組織聯盟」（Federation of Indian Animal Protection Organizations）女發言人馬塔（Vidhi Matta）說：「這或許很愚蠢，但引用這類實驗為例，恐對孩童和動物性命構成危害。」

馬塔說，她不清楚是否有學童確實執行這項實驗。

印度教科書經常因嚴重錯誤和爭議性內容而躍上媒體頭條。

馬哈拉什特拉省（Maharashtra）學校使用的教科書說，「樣貌醜陋」和「殘障」的女子往往難以嫁出，令男方可向女方要求更多嫁妝，上週引發眾怒。

恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）的官方教科書則怪罪婦女導致失業率升高，還有教科書說，日本於二戰期間在美國投下原子彈。（譯者：中央社劉文瑜）1060208

(中央社)