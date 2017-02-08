《花甲男孩》殺青 瞿友寧開心挖到盧廣仲這塊寶
植劇場《花甲男孩轉大人》日前舉辦殺青酒，主要演員音樂鬼才盧廣仲、龍劭華、康康、柯叔元、王彩樺、今子嫣、阮氏翠恆、海芬、嚴正嵐、劉冠廷、江宜蓉、林意箴、江常輝、曲獻平、葉辰莛、顏毓麟等連袂出席，男主角盧廣仲帶著劇中「鄭花甲」中分頭造型現身，第一次演戲的他，被金鐘名導瞿友寧誇是「天生的喜劇演員」，連喝一口水的簡單動作都超好笑，他也開心自己為戲劇界挖到了一個大驚喜！
盧廣仲說：「這齣戲就是我的寫照，鄭花甲就是沒有變成歌手而且留中分頭的盧廣仲。」他請大家拭目以待。
殺青酒會上驚喜不斷，人氣圖文插畫家馬克預告將與瞿友寧導演合作喜劇電影，並指定盧廣仲當男主角。演員藍鈞天帶上「花甲男孩轉大人」鉛字印刷Ｔ恤為恩師瞿友寧加油打氣，藍鈞天拍第一部偶像劇的導演就是瞿友寧，經常在臉書關注他動態，得知導演拍戲期間瘦身有成，將原先指定的3XL換成2XL，瞿友寧現場開心換上2XL花甲T恤，笑說「衣服好溫暖，我就不脫了」。
瞿友寧說：「拍戲就像談戀愛，談一次失戀一次，所以殺青日就是我的失戀日。」殺青酒會上劇組播放為期兩個多月的片場花絮，瞿友寧看完在位子上默默拭淚，他感性地說：「這部戲我和劇組一起在台中生活兩個多月，我就像是整個花甲家族裡的長工，為戲投入我全部的情感。」盧廣仲回說：「戲有殺青的一天，但人生沒有，我會繼續更自由的創作，今年也有春季巡迴演唱會，大家新年快樂，耶。」幽默言詞一出，瞬間讓溫馨場面笑翻。
(中時)
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