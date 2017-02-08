開車6年不換車胎釀3死3傷 法院判賠512萬餘元

新北市傳統音樂發展協會前理事長温榮億的貨車，行駛6年居然都不換車胎，其子温萬宏開著父親的車在國到三號雲林古坑爆胎，造成坐在後車斗的團員3死3傷，一審温家父子均遭判有罪，民事部份新北地院今日判決温家父子應賠償死傷者共367餘萬元，加上先前判賠傷者徐進榮155萬元，總計需賠512萬餘元。本案可上訴。

新北市傳統音樂發展協會的「協和北管八音團」團員，2014年搭乘理事長温榮億的小貨車前往台南表演，卻在雲林古坑因爆胎造成3死3傷意外，事後警方調查發現，温榮億的小貨車車胎6年都沒更換，並不適合長途及超速行駛，小貨車才會爆胎翻車導致「協和北管八音團」團員劉紜芳、温玉梅及莊金龍死亡，陳永樟、徐進榮及戴士翔也受重傷。

新北地院一審依業務過失致死罪判車主温萬億2年半徒刑、駕駛温萬宏1年3月徒刑；死者家屬另求償2116萬元部分，經新北地院民事法庭審理扣除已領取的強制汽車責任險後，今日判決已入監執行的温家父子仍應賠償死傷者共367餘萬元。加上先前徐進榮獲賠155萬元，温家父子需賠512萬餘元。

(中時)