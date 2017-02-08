能仁擺脫輸球陰影 逆轉擊敗東泰
上場比賽意外敗給東山的能仁，今天不讓憾事重演，即便次節一度陷入兩位數落後，但靠第3節猛烈攻勢翻轉戰局，最終以66比51逆轉擊敗東泰。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽，今天持續在新莊體育館、板橋體育館兩地開打。
能仁在前一場對上東山的比賽，在第4節僅剩0.5秒的情況下還握有兩分領先且獲罰球機會，不料在第1罰不進、第2罰要故意不進以消耗時間的情況下，卻出現罰球未觸框的違例，加上東山在所剩無幾的時間內把球送進籃框，將比賽帶入延長，能仁也在延長賽後悲情吞敗。
對此能仁教練林正明表示，打球那麼久，所有邪門的事前場比賽一次遇上，但他今天有特別交代選手最壞的事已經都過去了，今天要重新開始。
但能仁今天開賽後進攻不順，上半場落後9分，所幸經過中場的調整，第3節拉出一波20比7的攻勢逆轉戰情，最終以66比51擊敗東泰。1060208
(中央社)
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