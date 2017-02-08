曹啟鴻帶3女住官舍合法？羅智強批徐國勇亂拗
農委會主委曹啟鴻被爆和農委會3位女同仁同住主委官舍、共同搭首長座車上班，是他被撤換的原因之一。行政院發言人徐國勇今天則表示兩件事「完全沒有關係」，也沒有違法問題。對此，前總統府副秘書長羅智強則痛批徐國勇亂拗。
針對曹啟鴻被爆出與3名女同仁同住主委官舍、共同搭首長座車上班是被撤換主因，徐國勇今澄清這兩件事完全沒有關係，徐國勇說農委會是合法將二樓變更為職員宿舍，供員工租用，曹啟鴻也跟女秘書分開住，沒有違法問題，且這已經是很久以前的事。
羅智強稍早PO文痛批「所以徐國勇的意思是，若林全效法曹啟鴻把職務宿舍出租三個房間給女下屬共住，只要『合法』，只要共住的夠久，久到變成『很久以前的事』就可以？」羅智強直言「這是什麼爛理由？拗也有點誠意一點好不？」、「合法？合什麼法？合法？社會觀感不用顧了？」
羅智強說總統蔡英文換掉不適任的曹啟鴻是對的，「但徐國勇的回應卻是不折不扣的提油救火」，至於近來包括家暴議員、銷單立委、酒駕大使、和女下屬「合法」共住「很久以前」的主委都是「民進黨裡的『人才』，倒也是另一種濟濟。」
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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