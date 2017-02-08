佛光山寺後方宮廟火警 1小時內撲滅

佛光山寺後方雜草火警 火勢一小時內撲滅無人受困。（林雅惠翻攝）

高市大樹區佛光山寺後方雜草晚間7點16分發生火警，警消獲報出動5車13人前往搶救，火勢不到一小時即撲滅，沒人受傷受困；消防人員表示，起火地點是佛光山後方的崑崙宮附近雜草，起火原因正深入調查中，但該處附近沒人施放煙火，排除火警與煙火有關。

(中時)