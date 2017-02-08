金鐘視帝吳慷仁重回偶像劇戰場 最不習慣的竟然是…..
吳慷仁去年獲金鐘視帝殊榮，得獎後的第一部作品，選擇回到商業電視台三立演出新戲《極品絕配》，他坦言當然有人覺得「不可能」，但他則認為「為何不可能」，也相信自己的選擇是對的，這次的演出他不會有壓力，只是久未演出偶像劇，所以對化妝有點不適應，笑說可能是之前演電影時一點妝都沒有，現在每次化好妝都覺得有點濃。
他在新戲飾演旅法廚藝大師，對上夜市女王邵雨薇，吳慷仁自誇手藝佳，自豪可以料理一桌美食，特別是紅燒牛肉與蛋炒飯，且蛋炒飯絕對媲美「鼎泰豐」，好吃到令人一吃成主顧。同劇的陳乃榮則狂誇家有廚神嬌妻賴琳恩，只要吃過的美食，老婆一定可分析出有哪些食材，做出幾乎一樣的料理，但他自己的廚藝是「吃了會拉肚子」，連簡單的蛋炒飯都可以炒黑，結果吃完腸胃就崩潰。
邵雨薇戲外很愛吐槽吳慷仁，沒事就會在他面前說「我可是有超過80萬的粉絲大軍」，她急忙解釋：「因為他常在我面前炫耀說他有拿過兩座金鐘！還虧我這麼多粉絲是不是花錢買的。」
拿了兩座金鐘獎的吳慷仁私下不吝嗇讚美別人，他除了誇吳思賢好可愛、小蠻是位好上進的演員，對邵雨薇的評語是好有魅力，他說：「她一到鏡頭前就有90分，如果化好妝就有100分，很會掌握演出節奏。
陳乃榮自認廚藝不佳，連炒飯都炒不好，有一次炒出來是黑色，吃完還拉肚子，但老婆賴琳恩是廚藝天才，吃過的中西餐可以馬上分析出家了什麼食材，可以做出幾乎一模一樣的菜色。
吳思賢則是少爺命，很少有機會接近廚房，不過這次為了「雞排王子」這角色可是勤練炸雞排，他自負地說：「憑我的長相，賣雞排應該會很成功的！」他這次拍戲經常猛黏著吳慷仁，理由是：「遇到影帝當然要好好討教一番。」
(中時)
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