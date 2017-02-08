國民黨主席選舉爭議不斷 侯友宜：看不下去

我要評比

新北市副市長侯友宜今晚罕見於臉書評論國民黨主席選戰。（翻攝侯友宜臉書）

國民黨主席選戰激烈，更傳出許多黑幫集體入黨。新北市副市長侯友宜今晚也在臉書發文，直指黨主席選舉竟然選成這樣，「讓人看不下去」，質疑最後選出的黨主席能否帶領國民黨重新站起，最後更說「繼續這樣，相信民眾根本不在乎誰當國民黨主席」，語意充滿對選舉的失望。

侯友宜今晚罕見在臉書上評論國民黨主席選舉，直說如此選出來的黨主席，能在黨內說了算？能夠帶領國民黨重新站起來？

侯友宜說，經過2次重大敗選，黨內已經沒有由上而下的改革能量與正當性，必須由下而上，「誰能了解民意、贏得民意，就由誰來決定國民黨方向」。最後更撂重話，直說若選舉繼續這樣，相信民眾根本不在乎誰當國民黨主席。

以下為侯友宜臉書全文：

一場黨主席選舉竟然選成這個樣子，實在讓人看不下去。

這樣選出來的黨主席，能在黨內說了算？能夠帶領國民黨重新站起來？

兩次重大的敗選之後，我覺得國民黨已經沒有由上而下的改革能量和正當性，必須要由下而上。誰能了解民意、贏得民意，就由誰來決定國民黨的方向。

繼續這樣，相信民眾根本不在乎誰當國民黨主席。

(中時)