國民黨中常會 呂學樟痛批許毓仁「把整個黨都葬送掉」

國民黨中常委呂學樟在中常會上質疑，難道要為了許毓仁一個人把整個黨都葬送掉了嗎？(擷取自洪秀柱臉書)

國民黨今(8)日召開中常會，針對立院黨團對於同性婚姻的態度，許多中常委批評黨團沒有定調，前立委呂學樟更痛批國民黨中支持修改民法的立委許毓仁，說「可以為了一個不分區立法委員，把整個黨都葬送掉了嗎？」

國民黨中常會上，呂學樟提到希望黨團提出另訂他法的提案，不要修改民法親屬篇，他表示把民法中男女、父母、祖父母的稱謂拿掉涉及千百年來綱常倫理，社會結構會全部改變。

他也質疑只要17席立委就能提案，黨團為何不敢簽，更下重話說「如果連提案都不敢連署，黨團解散算了。」

中常委姚江臨與黃志雄也支持呂學樟的說法，認為只要黨中央定調，黨團就應該配合，不配合該開除就開除。黃志雄甚至將矛頭指向政策會執行長蔡正元，批評都是蔡正元沒有定調下來所導致。

呂學樟在後面的發言更說，國民黨在同婚這個議題上已經輸到脫褲，就是因為許毓仁去連署別人的提案，還說即使同性婚姻通過，功勞也是民進黨的，不會有票進到國民黨，要黨捍衛八大宗教權益以及護家盟，說這占了99.5%的票。他不斷重申，國民黨應該要有立場，不是搖搖擺擺，更嗆聲說「可以為了一個不分區立法委員，把整個黨都葬送掉了嗎？」

(中時電子報)