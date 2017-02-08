整形名醫酒駕肇事 道歉願彌補被害人

整形名醫倪宗亨去年11月酒後開車波及4車，造成陳姓女子重傷，他被起訴後高雄地院8日上午開庭審理，倪男坦承肇事逃逸等罪，但否認競速及飲酒過量酒駕。庭訊結束後他道歉表示，做了最不好的示範，會負起所有責任，並對被害人做出最大彌補。

※喝酒不開車，開車不喝酒

(中時)