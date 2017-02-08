傳豬哥亮斷聯親生兒 謝金晶滿臉問號這樣說
謝金燕去年在演唱會上掀家醜，引來豬哥亮反擊稱大兒子謝順福知道謝金燕兒子生父身分，並抱怨：「我都不知道」，今(8日)周刊爆料，豬哥亮為此和大兒子謝順福斷絕聯繫，雙方關係陷入冰點，對此，謝金晶剛剛在臉書發聲，滿臉問號說：「拜託大家別亂猜了~剛剛還問哥哥晚餐要吃什麼呢？」否認父親跟哥哥冷戰。
謝金晶稍早發文表示，看到父親跟哥哥不合八卦自己一頭霧水，前陣子豬哥亮住院，才被媒體拍到謝順福在醫院照顧爸爸，更指豬哥亮住院以來都是幾個兒女輪流照顧，過年還一起吃年夜飯，根本沒有「斷絕關係」一事。
謝金晶更說：「還有記者問我是不是被禁止跟哥哥聯絡！拜託大家別亂猜了~剛剛還問哥哥晚餐要吃什麼呢？」她感謝外界關心，但父親這陣子忙養病，需要外界更多鼓勵，「希望大家也可以給與支持跟鼓勵，讓爸爸更有力量，爸爸！加油！加油！加油！」
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。