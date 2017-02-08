傳豬哥亮斷聯親生兒 謝金晶滿臉問號這樣說

謝金晶跟豬哥亮父女情深。（圖／中時資料照片）

謝金晶說和哥哥過年還有一起吃年夜飯。（圖／取自謝金晶Twinkling Ting臉書）

謝金晶發文否認豬哥亮不合謝順福。（圖／取自謝金晶Twinkling Ting臉書）

謝金燕去年在演唱會上掀家醜，引來豬哥亮反擊稱大兒子謝順福知道謝金燕兒子生父身分，並抱怨：「我都不知道」，今(8日)周刊爆料，豬哥亮為此和大兒子謝順福斷絕聯繫，雙方關係陷入冰點，對此，謝金晶剛剛在臉書發聲，滿臉問號說：「拜託大家別亂猜了~剛剛還問哥哥晚餐要吃什麼呢？」否認父親跟哥哥冷戰。

謝金晶稍早發文表示，看到父親跟哥哥不合八卦自己一頭霧水，前陣子豬哥亮住院，才被媒體拍到謝順福在醫院照顧爸爸，更指豬哥亮住院以來都是幾個兒女輪流照顧，過年還一起吃年夜飯，根本沒有「斷絕關係」一事。

謝金晶更說：「還有記者問我是不是被禁止跟哥哥聯絡！拜託大家別亂猜了~剛剛還問哥哥晚餐要吃什麼呢？」她感謝外界關心，但父親這陣子忙養病，需要外界更多鼓勵，「希望大家也可以給與支持跟鼓勵，讓爸爸更有力量，爸爸！加油！加油！加油！」

(中時電子報)