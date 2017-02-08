高雄馬拉松周日開跑 高巿府踏勘

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2017高雄馬12日清晨開跑，高巿府8日踏勘路線。（體育處提供）

2017高雄MIZUNO國際馬拉松將於12日清晨開跑，為讓選手感受高雄馬友善環境，8日高市府秘書長楊明州率警察、工務、水利、環保等單位進行賽前路線踏勘，檢視路線平整度、交通管制重點等，盼給跑者安全舒適的競賽道路。

楊明州上午率領警察局、交通大隊、工務局、水利局、環保局、教育局、體育處等單位踏勘及晶片測試，一行20餘人配戴大會晶片騎乘自行車，先檢視休閒組5公里路線，左營舊城慢跑協會總幹事毛厚鑑也陪同踏勘。

隨後一行人也確認賽事當日休閒組水站服務作業，並與左營區長胡俊雄、豐鼓宮主委郭錦彬、合群里長倪同慧、明建里長顏靜玉及當地里民、在地自發性補給服務單位交流互動，為一年一度的高雄馬凝聚在地支援網絡。

體育處表示，踏勘重點包括檢視路線平整度、整潔和美觀、交通管制重點、計時計分晶片系統與成績列印作業流程等，除提供跑者安全舒適的競賽道路，也提醒市民朋友注意當天沿線交通管制及盡量改行替代路線。

(中時)