陸外交部：歡迎英相梅伊適時訪陸

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針對外電報導，英國首相梅伊今年將訪問北京，而北京也邀請梅伊參加5月舉行的「一帶一路」高峰論壇，中國大陸外交部發言人陸慷模糊回應說，歡迎梅伊「適時訪華」。

陸慷也僅表示，中國大陸將邀請來自亞洲、歐洲、非洲、拉美等地區的國家領導人出席「一帶一路」論壇，具體情況會適時對外發布，並未提及梅伊是否受邀。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。

陸慷說，中英關係近年來發展勢頭良好，今年則是中英建立大使級外交關係45周年，中英關係發展面臨新的機遇。中國大陸歡迎梅伊「適時訪華」，並願與英國一道推動兩國面向「21世紀全球全面戰略夥伴關係，持續健康穩定向前發展」。

他表示，5月中旬將在北京舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，已有很多國家表達希望參與論壇的積極意願。中國大陸將邀請來自亞洲、歐洲、非洲、拉美等地區的國家領導人出席論壇。具體情況會適時對外發布。1060208

(中央社)