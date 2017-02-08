說天台火災死不只18人 陸網民被拘留
中國大陸浙江省天台縣1家足浴中心5日發生火災，造成18死18傷。1名女子在社群平台微信的群組裡發布多則未經證實消息，包括「死亡人數肯定不只18個」，結果被大陸警方行政拘留10天。
天台足馨堂足浴店5日發生這場嚴重火災後，該店4名責任人6日晚間被公安（警察）機關依法刑事拘留。
但事件相關後續處置還沒完。新京報報導，天台縣公安局今天發布消息，表示查處了2起網路造謠案件。
1名裘姓女子在1個500人的微信群組裡發出訊息，指這場火災死亡人數「肯定不止18個」、「據說玉湖拆房子也死了好多人」等未經查證的資訊。
同一天，另1名金姓男子在微博上發布天台檢查院著火的謠言。
警方說，裘姓女子和金姓男子涉嫌虛構事實擾亂公共秩序，分別被處以行政拘留10日及5日的處罰。1060208
(中央社)
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