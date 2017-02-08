四川與河南自貿區 可能2月掛牌

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中國大陸國務院目前正審批四川與河南自貿試驗區整體規劃方案，預計今年2月前後可望掛牌。

大陸澎湃新聞今天報導，四川自貿區涵蓋成都市、瀘州市兩大片區，總面積為120平方公里。其中，成都片區是四川自貿區的主體，規劃面積近100平方公里。

報導說，四川自貿試驗區的成都片區主要承擔大陸內陸開放型經濟高地的探索，並以融入「一帶一路」建設為主；而瀘州片區則主要依托瀘州港優勢，承擔內陸與沿海沿邊沿江協同開放的任務。

上海、天津、福建、廣東四大自貿區是中國大陸首批自貿試驗區。

2016年，大陸官方宣布設置第二批自貿區，包括遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西等7個自由貿易試驗區。大陸商務部長高虎城當時說，新的自貿區各具特色、各有側重的試點格局。1060208

(中央社)