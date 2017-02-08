代言馬拉松好high 劉奕兒：運動員追我超容易
愛運動成癡的劉奕兒代言「臺北渣打公益馬拉松」賽事，她說自己從小是田徑隊，熱愛所有運動，因為爆發力好所以專長是短跑，起跑甚至速度比男生還要快，所以學生時代參加大隊接力總是跑第一棒。代言公益馬拉松讓她超開心，她坦言愛運動的男生很容易吸引她的目光，「如果是運動員，或打棒球的追我，實在太容易了！我喜歡運動員的真誠！」
她說因為想當體育記者，大學明明讀的是新聞系，卻修了一堆體育系的課，每天都和許多人高馬大的各類國手一起上課，人家還以為她是體育系的。她出道至今始終保有率真直言，看起來如同演藝圈異類，特別是聊起運動話題和球星，馬上一秒變可愛迷妹。
聊起過年行程，她興奮地說，從小到大每年都會去台南六甲的外婆家過年，今年雖然假期只有3天，南來北往都塞車，也照舊回去陪外婆，每天種菜澆水，還幫外婆把曬乾的絲瓜加工成「菜瓜布」，也因為外婆種的菜實在太好吃，雖然行李大爆滿，她仍背著爸爸，偷偷扛了三大顆高麗菜塞在座位腳邊帶回臺北。她還透露外婆超厲害，因為把地瓜和玉米種在一起，竟然種出「地瓜口味的玉米」。她說自己真的好愛鄉下生活，雖然時間很短暫，離開外婆時很揪心不捨，卻給了她滿滿的能量和快樂，讓她繼續回到工作領域中好好拍戲。
(中時)
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