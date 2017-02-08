高市民宅發生瓦斯氣爆 無人傷亡

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高雄市三民區中庸街一棟5樓公寓今晚發生瓦斯氣爆，周姓女屋主疑似換瓦斯不慎，引發氣爆，火勢波及5樓住家，警消很快撲滅火勢；周女及時逃開，受到極大驚嚇，幸好無人傷亡，火警發生原因，警消瞭解中。

警消今晚7點許，接獲三民區中庸街的公寓發生氣爆，立即出動人車搶救，當時周姓女屋主已經逃下樓，只受到驚嚇，沒明顯外傷；周女說，她換瓦斯時不慎引燃瓦斯，逃開後發生氣爆。

消防人車趕抵火警現場，還有火舌竄出，不久即撲滅火勢。

(中時)