何潤東缺席春酒 陳奕、沈建宏爭上位搶當財神爺

陳奕、沈建宏在公司春酒開心當財神爺。（羅永銘攝）

達騰藝人出席公司春酒宴。（羅永銘攝）

沈建宏、盧芃宇、陳奕、邱昊奇出席公司春酒。（羅永銘攝）

達騰娛樂8日舉辦春酒宴，旗下藝人陳奕、沈建宏、盧芃宇、邱昊奇、17歲小鮮肉張豐豪、《大學生了沒》班底涂家碩、韓國演員朴信民等俊男美女齊聚一堂，現場星光熠熠。新的一年同時也是達騰娛樂創立5週年，現場喜氣洋洋，「達騰一哥」何潤東因在大陸拍攝電視劇《花謝花飛花滿天》無法出席盛宴，仍誠意十足跨海扮財神爺送上數萬元現金紅包，陳奕、沈建宏、邱昊奇也熱情加碼，將現場氣氛炒到最高點。

達騰娛樂負責人辛誌諭感性表示：「創立一間經紀公司真的很不容易，這5年，許多甘甜苦辣一言難盡，但因為有大家一路上的協助與支持，我們做到了！」他說，今年丁酉年也是雞年，達騰娛樂將「雞」情四起、為愛出發。過去他帶領達騰娛樂旗下藝人每月默默做不少公益活動，舉凡關懷育幼院院童、探訪老人院長輩、淨灘等，未來這些善舉仍會持續進行。

「一哥」不在家，陳奕、沈建宏儼然成為公司元老，陳奕把新年新希望送給沈建宏，祝福他新戲收視長紅，自己則希望「不要休假」，可以一直拍戲工作，不過過年期間外公、外婆都很關心他的感情發展，不斷透露想當「阿祖」。

沈建宏近期忙於拍攝中天、中視年代劇《這些年，那些事》，曬黑不少，他劇中一反過往乖巧形象飾演黑道富二代，儘管檔期滿滿仍擠出時間參與公司春酒。沈建宏說，命理老師提醒他今年要好好工作，會有很棒的收獲和演藝成績，他會聽話努力工作，至於感情的事就「再說」。他與「行李箱女孩」Charliz交往穩定，僅低調表示有好的感情會好好珍惜，新的一年只希望感情、工作都順利，自己還年輕也沒有被爸媽逼婚。

「國民男友」邱昊奇屬於達騰娛樂及導演瞿友寧共同經營的藝人，他說近期忙拍攝CHOCO TV自製網路劇《囧爸練習生》，入行多年卻首度演學生，自己也很期待成品。另外，有「國民校草」封號的小鮮肉張豐豪，除了學校課業，同時得兼顧經紀公司給予的各項課程安排，每天行程滿檔，近期更卡期末考及學測，粉絲們紛紛在他個人FB粉絲專頁留言打氣，他也很渴望正式出道、趕快有音樂作品！

(中時)