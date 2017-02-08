一例一休影響 7成8上班族有意「年後轉職」
主計處公佈去(105)年全年經濟成長率為1.4%，國發會發布景氣燈號，已連續亮出第6個月綠燈，顯示國內景氣低點已過，逐現復甦趨勢。根據1111人力銀行調查顯示，今年有高達7成8的上班族已展開轉職規劃，其中包含74.3%正在謀職中、4.2%已經找到工作。就產業別交叉分析的結果顯示，「民生服務業」、「媒體出版業」、「工商業服務」從業人員，轉職意願最強。
調查也顯示，因勞基法「一例一休」去年底上路，高達31.7%上班族坦言因此增強轉職意願，包含10.5%薪水因此變少、10.3%福利制度改變、5.6%排班/輪班受限、5.4%工作變累。1111人力銀行副總經理李大華分析，勞基法「一例一休」新制已正式上路，雖然長期而言，對於提升整體就業市場勞動條件多所助益，但短期內造成上班族工時調整、制度轉換、收入減少等衝擊，使得部份上班族工作狀態、整體收入、生活作息被迫調整，甚至產生預期性恐慌，也成為上班族年後轉職的一大主因。因此，調查中有高達3成2轉職者因一例一休而增加轉職意願；同時調查中顯示轉職意願最高的服務業，即是受一例一休影響最大的產業，皆同步呼應了一例一休新制對今年轉職潮造成的影響。
(旺報)
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