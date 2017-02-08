百度今裁撤醫療事業部

我要評比

新浪財經報導，百度8日裁撤了醫療事業部，百度內部人士證實了該消息。不過，百度官方對此尚無說明。

報導稱，在稍早前的新春開年演講上，百度董事長李彥宏就公司內外問題放出狠話，表示對外要迎接新趨勢，對內則要打掃門庭，對沒有市場競爭力的產品該撤就撤，該關就關，該併就併。

(工商)