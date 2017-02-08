北市11歲男童疑墜樓 倒臥社區中庭命危

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(22:33 更新案發背景) 台北市消防局晚間8時許獲報，中山區北安路630巷某社區內中庭，1名蕭姓男童不明原因倒臥社區中庭，無意識，左大腿腫脹，雙溪分隊在將他送醫途中，男童已外科OHCA失去呼吸心跳，送新光醫院急救，詳細原因由中山警分局調查。

據了解，11歲蕭姓國小學童今天傍晚在家睡覺，母親帶哥哥出門用餐，孰料缺接到他從9樓墜落至1樓中庭花圃的噩耗，送醫急救仍回天乏術。轄區警方正詢問男童父母，並調閱監視畫面了解中。

(中時)