洪秀柱：民進黨完全執政 追殺國民黨

國民黨主席洪秀柱今天表示，去年對國民黨來講是很倒楣的一年，反對黨完全執政、完全追殺，要把國民黨打趴在地上，她既然挑了這個重擔，就勇於承擔，要找出失敗的原因。

投入國民黨主席選舉的洪秀柱，晚間出席陸軍官校35期同學會北部春節團拜，現場民眾表態力挺，高喊「主席加油」、「我們支持你」、「只有主席承認她是中國人」等語。

洪秀柱致詞時表示，去年對國民黨來講，「不好意思講倒楣，但實際上就是這樣」，希望新的一年有機會重新再起，努力找出失敗的原因，重新爭取民眾的信賴。

洪秀柱表示，她擔任近一年的黨主席，國民黨面臨百年來最艱困的狀況，以前的主席一手有權、一手有錢，但輪到她擔任主席時，時運不濟，碰到反對黨完全執政、完全追殺，要把國民黨打趴在地上。她既然挑了這個重擔，就勇於承擔。

洪秀柱說，國民黨淪落至此，是因為忘了創黨的精神跟中心思想，變成一個沒有靈魂的政黨，因此她擔任主席有3個目標，一是找回論述、二是培育人才，三是組織改造。

她重申，國民黨的兩岸政策很清楚，就是在中華民國憲法基礎上深化九二共識，積極研討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，扮演和平制度化的角色，爭取台灣人民福祉。

洪秀柱說，九二共識就是兩岸都承認一中原則，我們是一中各表，對岸是一中不表。更重要的是，兩岸共同謀求未來統一，要有更多交流跟交往，所以要有和平協議、建立軍事互信機制、爭取國際組織參與空間、去談兩岸定位，但她提出這些論述，常被扣紅帽子，讓她很感慨。她無兒無女，但是要為台灣的下一代謀求出路，定出一個正確的方向。

洪秀柱表示，這次黨主席選舉，國民黨要建立制度、樹立民主典範，所以她很厭惡一些素行不良的人跟人頭黨員加入國民黨，一定要謹慎做出周延的配套，每個過程都要謹慎小心，她也會遭到反彈力量，但該做的就要堅持做下去。1060208

(中央社)