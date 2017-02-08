人權團體請願 要求法院封殺以屯墾新法

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以色列及巴勒斯坦人權團體今天稍晚將向最高法院請願，希望封殺以色列將巴勒斯坦人私有土地上的猶太屯墾戶合法化的新法。

以色列團體「正義」（Adalah）表示，該團體及位於耶路撒冷東城的 法律扶助和人權中心（Legal Aid and Human Rights Center）今天下午將向最高院提出請願，推翻這項以色列國會在6日晚上通過的「危險」法律。

這項法律使約旦河西岸占領區的數十個屯墾村落和數千棟屯墾住宅合法化，巴勒斯坦人因而呼籲國際社會懲罰以色列。

「正義」的律師比夏拉（Suhad Bishara）發表聲明說：「這項包羅廣泛且危險的法律允許沒收巴勒斯坦人大片私人土地。」

比夏拉說：「這違反巴勒斯坦居民和難民的地產權。」1060208

(中央社)