掌握比賽節奏 南山贏泰山收4連勝
HBL南山今天在中場只領先對手1分，下半場靠防守限制對手進攻時間，成功掌握比賽節奏，終場以94比76擊敗泰山，拿下8強賽4連勝。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽，今天持續在新莊體育館、板橋體育館兩地開打。
泰山高中今天對上南山高中，南山首節以25比20小幅領先，次節雙方一路拉鋸，多次戰成平手後，南山在上半場僅以45比44領先1分；直到進入下半場後，南山才逐漸拉開領先差距，最終以94比76擊敗泰山，讓泰山苦吞4連敗。
南山教練許時清表示，今天上半場只領先1分，下半場他要求選手壓迫對方，讓對手沒有太充裕的時間可以進攻，是今天獲勝的關鍵。
這場比賽除了兩隊的較勁，泰山202公分的譚傑龍與南山205公分的吳沛嘉兩大長人的對決，也是觀賽一大重點，這場比賽譚傑龍攻下18分、15籃板，可惜無法帶領球隊拿下8強賽首勝。
許時清表示，譚傑龍的力量、動作、腳步都好，單打時十分佔有優勢，吳沛嘉則是防守較好，不論跟進搶籃板、送阻攻，都表現得比對手搶眼，不過兩人能在同期競爭、互相追求進步，對兩人或兩隊來說都是好事。
許時清說，譚傑龍、吳沛嘉兩人一攻一守各有所長，如果有人能同時擁有他們的特長，將能輕鬆縱橫球場，他也提醒子弟兵吳沛嘉，在場上要保持專注，不要像現在專注力一不小心就飄掉。1060208
(中央社)
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