去年各界捐款助弱勢近億 高市府致謝

高雄市長陳菊（左）8日頒感謝狀給捐款或捐物資幫助弱勢的企業及團體。（呂素麗攝）

高雄市長陳菊（左六）8日頒感謝狀給捐款或捐物資幫助弱勢的企業、團體及個人。（呂素麗攝）

高雄市社會局今天下午舉辦感恩茶會，向去年捐款的企業、團體及個人致謝，副市長許銘春（前左起）、市長陳菊 、社會局長姚雨靜與受獎人一起看成果影片。（呂素麗攝）

高雄市長陳菊（左）8日頒感謝狀給捐款的企業。（呂素麗攝）

雖然景氣不佳，但愛心不縮水，高雄市企業、基金會等團體去年捐款及物資給市府近億元，指定用途幫助弱勢，市府社會局8日舉辦感謝茶會，市長陳菊頒獎致謝；她說，政府力量有限，民間力量無限，感謝各界當市府的後盾，愛心讓弱勢民眾的生命過程不孤單，「感謝你們的愛、你們的付出」。

社會局今天下午在高雄市圖書總館8樓際會廳舉辦「轉動愛．綻放希望」感恩暨社會福利交流活動，感謝過去1年贊助社福經費及物力的企業、民間團體及個人，並展現公私協力推展各項社會福利服務的成果。

市長陳菊親自頒獎，她說，去年共有221個單位及個人捐款及物資贊助社福經費共9600多萬元，除捐現金，也有捐贈專車、摩托車、場地修繕、冷氣、教具、氧氣製造機等，還有年節活動及培力方案長期持續認養贊助。

捐助者包括相信音樂國際公司捐助750多萬元，辦理多元照顧服務計畫協助18個社區關懷據點；宏匯集團捐助700多萬元，用於經濟弱勢家戶生活補助金，協助近400戶經濟弱勢家庭；天玉集團──龍騰建設捐助700萬元，用於高雄市弱勢兒童、身心障礙者及低收入戶生活補助，計有155戶家戶受惠。

另有高雄市佛臨濟助會捐助中低收入戶喪葬費用及物資；財團法人全聯慶祥慈善事業基金會提供愛心福利卡，及捐助弱勢個案經濟補助等。

(中時)