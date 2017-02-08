大陸傳新型詐騙 手機卡副號釣魚盜刷逾22萬
大陸手機門號應用多元，可一卡多號，但也成了不肖人士眼中的漏洞。廣東深圳男子一覺醒來，發現手機被鎖定，由陌生號碼接管，並利用購物軟體帳戶盜刷，成為另一種新型電信詐騙手法。
據21世紀經濟報導指出，從電信系統業者的簡訊顯示，深圳男子的手機被不法分子添加為副號。當副號手機關機，所有短信都會被主號接收，不法分子就是趁此期間接收何先生的短信驗證碼，在其購物軟體帳戶消費和申請貸款，一夜間洗劫購物5萬多元人民幣，折合台幣約22萬元。
電信系統業者一卡多號服務，可在不換手機、不換SIM卡下，增加最多3個真實手機作為副號。據防毒業者360安全中心調查，不法分子使用的主號號碼曾被多名用戶舉報，該手機號向不同號碼發起綁定副號的短信，以「撒網」方式釣魚。如有人不慎回復，就會上鉤成為副號。
360安全中心指出，整個犯罪過程分為四個步驟：一是取得個資，二是釣魚，三是強迫關機或利用雲端服務遠端操作，最後再利用不肖人士的手機接收受害的簡訊驗證碼，然後對其帳號瘋狂洗劫。該中心強調，想要避免詐騙，對於陌生簡訊，民眾更要小心提防。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。