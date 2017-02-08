大陸傳新型詐騙 手機卡副號釣魚盜刷逾22萬

大陸手機門號應用多元，可一卡多號，但也成了不肖人士眼中的漏洞。廣東深圳男子一覺醒來，發現手機被鎖定，由陌生號碼接管，並利用購物軟體帳戶盜刷，成為另一種新型電信詐騙手法。

據21世紀經濟報導指出，從電信系統業者的簡訊顯示，深圳男子的手機被不法分子添加為副號。當副號手機關機，所有短信都會被主號接收，不法分子就是趁此期間接收何先生的短信驗證碼，在其購物軟體帳戶消費和申請貸款，一夜間洗劫購物5萬多元人民幣，折合台幣約22萬元。

電信系統業者一卡多號服務，可在不換手機、不換SIM卡下，增加最多3個真實手機作為副號。據防毒業者360安全中心調查，不法分子使用的主號號碼曾被多名用戶舉報，該手機號向不同號碼發起綁定副號的短信，以「撒網」方式釣魚。如有人不慎回復，就會上鉤成為副號。

360安全中心指出，整個犯罪過程分為四個步驟：一是取得個資，二是釣魚，三是強迫關機或利用雲端服務遠端操作，最後再利用不肖人士的手機接收受害的簡訊驗證碼，然後對其帳號瘋狂洗劫。該中心強調，想要避免詐騙，對於陌生簡訊，民眾更要小心提防。

(旺報)