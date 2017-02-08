情人禮業績飆5成！ 推「血型送禮術」送禮術

即將迎來甜蜜情人節，不少人煩惱要如何送禮送進心坎裡！受惠於情人節商機帶動，網購業者近兩周業績飆升5成，且從消費者購買行為看來，過去傳統的鮮花及巧克力已退流行，飾品、3C、美食成為最受歡迎的情人節三大類別商品。

樂天市場推薦不知道買什麼禮物的人，建議從血型特質著手，絕對能選出別出心裁的精美好禮：「A型情人最務實，精美家電或可口美食最受好評；B型情人童心未泯，超萌系趣味商品最對味；O型情人重質不重量，高質感精品大加分；AB型情人最搞怪，以激情束縛系突破心房！」

(旺報)