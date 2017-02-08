陸去年對外投資規模 創歷史新高

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大陸國家外匯管理局新聞發言人8日指出，2016年對外金融資產淨增加規模創歷史新高，境內主體繼續配置境外資產。

具體來看，對外直接投資淨增加2112億美元，較前年多增12%；通過QDII、RQDII和港股通等對外證券投資淨增加近1000億美元，多增約30%；存貸款和貿易信貸等資產淨增加約3000億美元，多增約1.5倍。

(旺報)