火辣邱惠美 親口證實導演找拍片

邱惠美證實有導演找拍國片。(《周刊王》提供)

童仲彥記者會上一句「看到邱主任不喜歡，那就不是男人」，讓邱惠美意外爆紅，現在更傳出有導演看上邱惠美的超高人氣加上亮眼外型，積極遊說邱惠美參與國片演出。

邱惠美因為捲入童仲彥家暴事件，美魔女般的亮眼外型掀起網民熱烈討論，一系列火辣身材照網路瘋傳。雖然邱惠美為了低調避風頭，暫時在朋友經營咖啡店當小妹，但依舊擋不住演藝圈盛情邀約，她日前就向媒體親口證實，的確有導演朋友找上門，希望她參與國片演出，但僅止於聊天而已，角色、電影類型等相關細節尚未談到。

據《鏡週刊》報導，友人透露邱惠美外型亮眼、身材好，以前就有演藝圈朋友找她拍戲，但都被她拒絕，直到最近因為童仲彥成為新聞熱門人物，才又有導演邀約拍戲。

(中時電子報)