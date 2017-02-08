Angelababy坐月子 向《奔跑吧兄弟5》請假

Angelababy正在坐月子，將向《奔跑吧兄弟5》請假。（取自新浪微博＠angelababy）

網傳迪麗熱巴將取代Baby參加《奔跑吧兄弟5》。（取自新浪微博＠Dear-迪麗熱巴）

鞠婧禕也曾被傳是替代Baby錄《奔跑吧兄弟5》的人選之一。（取自新浪微博＠SNH48-鞠婧禕）

網曝浙江衛視《奔跑吧兄弟》第5季新陣容，稱女星迪麗熱巴將取代過年前剛生孩子、目前還在坐月子的Angelababy，掀起熱烈討論，但雙方經紀人均未表態。陸媒求證，知情人士今天聲稱Baby是節目「元老」只因身體健康因素暫時請假，前幾集錄影將由新人替補，之後將會回歸，並沒有退出。

《奔跑吧兄弟5》即將開錄，與Baby坐月子的期間重疊，外界一直揣測Baby的去留，之前曾有人透露製作單位疑似要以女團SNH48成員之一，曾參與電視劇《軒轅劍之漢之雲》、《九州‧天空城》演出的鞠婧禕取代，又傳出迪麗熱巴加入節目，讓Baby的去留成謎。

(旺報)