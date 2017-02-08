誰偷布雷迪的球衣 賽揚獎左投認了？

布雷迪(右)的12號球衣在超級盃決賽後不翼而飛。(美聯社資料照)

普萊斯在推特上開玩笑表示，自己偷走了布雷迪的球衣。（推特截圖）

新英格蘭愛國者隊當家四分衛布雷迪（Tom Brady）的球衣在超級盃決賽後不翼而飛，成為體壇最大的謎題。有趣的是，常被批評季後賽不振的MLB紅襪隊賽揚獎左投普萊斯（David Price）竟在推特上說：「是我偷的啦！」

「我偷走了布雷迪的球衣，我準備每晚蓋著它睡覺，感染他的偉大！不過別告訴他喔。」普萊斯在推特上說。

賽揚獎左投普萊斯季後賽先發0勝8敗。（法新社資料照）

儘管普萊斯的「自首」看起來開玩笑成分高，自我調侃卻非常「到位」，畢竟愛國者和紅襪都位於新英格蘭地區的麻塞諸塞州。而這次布雷迪帶領第3節一度落後25分的愛國者逆轉擊敗亞特蘭大獵鷹封王，展現出無比的大賽心臟；普萊斯在季後賽先發卻繳出0勝8敗、自責分率7.74的慘淡成績，包括去年美聯冠軍賽對印地安人的3.1局5分責失。

想要「偷」布雷迪，普萊斯並不是公開的第一人。以波士頓為背景拍攝的好萊塢電影《熊麻吉》，續集就有泰迪熊Ted與男主角馬克華伯格想偷布雷迪精子，來做人工受孕的搞笑橋段。尤其是Ted潛入布雷迪臥室掀起床單、眼睛一亮的那一幕，更顯示這位明星四分衛在美式足球界有多麼受到喜愛。

(中時電子報)