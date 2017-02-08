印度資通訊展 台灣精品吸睛
印度資訊通訊展今天在新德里開幕，台灣精品館和台北國際電腦展館成為印度參觀者首次接觸台灣產品且對產品愛不釋手的地方，駐印度代表田中光也成為台灣精品最佳推銷員。
2017年第25屆印度資訊通訊展上午在新德里Pragati Maidan展覽中心開幕，首日就湧入1萬5000名買家和參觀者。許多印度人也到台北國際電腦展館（Taipei Computex 2017）和台灣精品館參觀，雖然多數是第一次接觸台灣產品，但對展出的產品愛不釋手。
印度亞米提大學（Amity University）兩名主修電腦的學生拉加戈巴（Chitra Rajagopal）和辛赫（Siohartha Singh）告訴中央社，從未聽過台灣、台北國際電腦展和台灣精品，但看到台灣展館中展出設計精美的產品，就產生想購買的慾望。
駐印度代表田中光也在駐印度代表處經濟組長楊宏、科技組長陳和賢及中華民國對外貿易發展協會行銷處副處長楊光明、貿協展覽業務處副處長黃漢唐等人陪同下，參觀印度資通展台北國際電腦展館和台灣精品館。
在台北國際電腦展館中，田中光仔細詢問每一款獲得「台北國際電腦展創新設計獎」的參展台灣創新產品，包括具備雷射切割功能的3D印表機、設計優美的新POS終端機及居家監控安全系統等，推崇台灣廠商的努力。
田中光接著到台灣精品館參加開幕，並在致詞時強調，他相信在場的印度朋友家中都有許多台灣產品。
田中光說，他的印度朋友告訴他，台灣產品有非常好的品質，相較其他國家相同產品，有更合理的價格。
他指出，這也是為什麼這次貿協努力把36款最佳品質的台灣精品引進印度，帶到這個展覽中呈現，他呼籲在場的印度參展朋友能花些時間體驗這些台灣精品，相信這些產品都會對大家生活很有用途。
在主持人和各參展廠商代表解說下，田中光還陸續拿起號稱最輕薄的宏碁筆記型電腦、技嘉的超微型電腦，及華碩等其他台灣精品向在場的印度參觀者推銷，成為台灣產品的最佳推銷員。
此外，田中光也應邀在微星展出的虛擬實境系統體驗，吸引大批印度參展者圍觀，成為台灣虛擬實境產品和台灣精品最佳代言人。1060208
(中央社)
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