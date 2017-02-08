菲大火萬人失家園 災民怪罪華人義消

馬尼拉市貧民窟昨晚發生大火，約1000棟木質房屋付之一炬，約1萬5000人無家可歸。華人義勇消防隊大力協助滅火，卻被災民及菲方消防官怪罪，心中感到無奈。

唐度區（Tondo）巴羅拉（Parola）社區昨晚9時38分失火，由於裏面多為輕材質的違章建築，加上布局零亂，消防車難以進入，導致火勢一發難以收拾，直到今天上午7時25分才撲滅。

菲國貧民區因多是違章建築，居民盜接電線導致火災頻傳。

馬尼拉消防局估計，這場大災有1000棟房屋付之一炬，以每1棟房屋住有3戶家庭計算，有3000戶家庭痛失家園，以每戶家庭有5名成員來算，有1萬5000人受災，目前有些暫時棲身體育館，有些露宿街頭。

大馬尼拉地區各路華人義勇消防隊向來熱心救火，這次也不例外，但在GMA電視台的報導中，里長竟怒批義勇消防隊「毫無系統、妨礙救災」，導致大火災情擴大，而菲方消防官竟呼應里長說法。

1名華人義勇消防隊成員在臉書上張貼了電視台畫面，許多人對此感到憤憤不平，1名臉友指責災民說話本末倒置，另1名義勇消防員說，「我們都是沒在領薪水的，冒險救火還被說成這樣，真是不值！」

菲國地方政府消防隊資源匱乏，在大部份城鎮，華人義勇消防隊的消防車比地方政府還多。1060208

(中央社)