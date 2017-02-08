染登革熱主動通報 獲頒獎金2500元

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高雄市衛生局疾病管制處處長潘炤穎（右）頒發2500元獎金給感染登革熱而主動通報的個案。（呂素麗翻攝）

感染登革熱還可以拿獎金！1名住高雄市林園區的男子，上月赴馬來西亞洽公感染登革熱，他很有警覺性，不但在當地就醫並在飯店隔離休養，返國入境時還主動向機場檢疫人員通報，經疾管署採血送驗後確診感染登革熱，衛生局今天特頒發獎勵金2500元。

衛生局表示，2月3日接獲疾病管制署檢驗通知，確認為本市今年第4例境外移入登革熱病例；該個案為26歲男性，1月6日至26日赴馬來西亞洽公，個案自訴於1月17日發病，在馬來西亞當地就醫後並於飯店隔離休養，1月26日返國入境時個案主動向機場檢疫人員通報已於馬來西亞發病，經疾管署採血送驗後確診。

衛生局指出，個案於發病期間在馬來西亞有做好健康自主管理，且於入境本國時主動通報，其積極配合公衛防疫的態度非常值得嘉勉鼓勵。

衛生局指出，高雄市訂有「登革熱通報獎懲方案」，鼓勵市民自覺疑似感染登革熱時能主動通報、就醫，以減少社區次波疫情及死亡病例發生。

衛生局表示，凡民眾發現疑似登革熱症狀主動通報，經衛生單位採檢送驗確定為陽性者，及返國入境時，發現疑似登革熱症狀而主動通報衛生單位採血，或直接前往醫院住院診治，確定為陽性者，每案皆發給獎勵金2500元。

(中時)