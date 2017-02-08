染登革熱主動通報 獲頒獎金2500元
感染登革熱還可以拿獎金！1名住高雄市林園區的男子，上月赴馬來西亞洽公感染登革熱，他很有警覺性，不但在當地就醫並在飯店隔離休養，返國入境時還主動向機場檢疫人員通報，經疾管署採血送驗後確診感染登革熱，衛生局今天特頒發獎勵金2500元。
衛生局表示，2月3日接獲疾病管制署檢驗通知，確認為本市今年第4例境外移入登革熱病例；該個案為26歲男性，1月6日至26日赴馬來西亞洽公，個案自訴於1月17日發病，在馬來西亞當地就醫後並於飯店隔離休養，1月26日返國入境時個案主動向機場檢疫人員通報已於馬來西亞發病，經疾管署採血送驗後確診。
衛生局指出，個案於發病期間在馬來西亞有做好健康自主管理，且於入境本國時主動通報，其積極配合公衛防疫的態度非常值得嘉勉鼓勵。
衛生局指出，高雄市訂有「登革熱通報獎懲方案」，鼓勵市民自覺疑似感染登革熱時能主動通報、就醫，以減少社區次波疫情及死亡病例發生。
衛生局表示，凡民眾發現疑似登革熱症狀主動通報，經衛生單位採檢送驗確定為陽性者，及返國入境時，發現疑似登革熱症狀而主動通報衛生單位採血，或直接前往醫院住院診治，確定為陽性者，每案皆發給獎勵金2500元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。