囚25台人行電話詐騙 2台嫌澳洲被判刑

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囚禁25名台灣人進行電信詐騙的黃姓和陳姓嫌犯，今天在澳洲分別被判刑3年與2年半。持工作簽證入境的兩嫌已服刑18個月，簽署2年行為良好保證後獲釋，將被立即遣返回台。

澳大利亞聯合新聞社（AAP）報導，數十名台灣人接受招募，飛往澳洲參與1個鎖定中國大陸公民為目標的電信詐騙組織。

他們2015年來到位於莫寧賽德（Morningside）和南布里斯本（South Brisbane）的宅邸時，並不曉得即將面臨何種困境。

從外觀看來，這兩棟位於澳洲布里斯本郊區的房屋似乎與一般民宅無異，背地裡卻有多達25名台灣奴工在裡面替1個犯罪組織工作。

兩人嚴厲管教這些奴工，逼迫他們一週工作7天，時間從上午7時40分到下午4時45分，25名奴工晚上還得繼續演練電話詐騙的話術。

兩人拿走奴工的手機和護照，限制他們一週只能與家人聯繫1次，在冗長的工作時間內，不得「聊天、玩耍、伸展或走動」。

這些奴工被迫共用房間和衛浴，晚間11時後禁止離開房間。

其中1名奴工在抵達澳洲兩週後，趁著半夜逃出這幢奴隸屋。

他報警後，黃姓和陳姓嫌犯很快便遭到起訴。

法官說，兩人多次辱罵受害奴工，告訴他不可能離開這棟房屋。

這名受害者與另1名奴工發生爭吵後，再次要求離開，黃姓嫌犯揚言要毆打他，罰他站了5個小時。（譯者：中央社劉文瑜）1060208

(中央社)