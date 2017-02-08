四川天價鑑定費 簽名指紋和2枚印章要77萬
大陸四川8日傳出一起天價鑑定費新聞，據《重慶晨報》報導，四川王姓律師處理一起民事案件，需要進行簽名、指紋和兩枚印章的司法鑑定，但當事人卻被鑑定機構「漫天要價」，開出17.28萬元人民幣的報價，折合約台幣77萬元。
經向媒體爆料後，該鑑定機構回應表示，四川新的司法鑑定收費標準尚未出爐，收費仍按照已廢止的《司法鑑定收費管理辦法》執行。據了解《司法鑑定收費管理辦法》已於2016年5月1日廢止，目前法律層面處於真空狀態。至於該機構以何種標準收費，業者卻未回復。
王律師表示，從來沒有遇到過做四個簡單的司法鑑定收費如此高昂。以該案件涉及金額3千萬元人民幣來看，按照訴訟標計算，訴訟費大概也就19萬左右，鑑定費竟然逼近訴訟費。但據上海2016年7月1日正式印發的《上海市司法鑑定收費管理辦法》，類似案件大概在6萬元人民幣左右。
(旺報)
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