四川戰國船棺墓群藏巴蜀圖語

巴蜀圖語又稱巴蜀符號或巴蜀圖形文字，圖右為三星堆遺址出土文物神秘符號。（圖取自大陸網站）

成都蒲江縣發現大型戰國船棺墓群。（圖取四川在線）

成都市文物考古研究所近日公布，在去年發現的大型戰國船棺墓群。除了出土隨葬器物300餘件外，其中包括神秘古蜀國文字，即巴蜀圖語。

船棺是船棺葬的葬具，是古代的一種獨木舟形棺木葬具。以獨木舟形棺木為葬具的墓葬稱為船棺葬。土葬船棺在中國發現於四川境內，時代為戰國至西漢前期，是巴蜀民族的葬俗。

巴蜀圖語在三星堆遺址中也曾發現，在大陸考古界被視為神秘圖文，

大陸專家認為，巴蜀古彝文字，考古界因不識其字，不知其體，更不懂其所書寫的內容，故稱其為「巴蜀刻符」或者「巴蜀圖語」等不一而足。事實上，這些巴蜀古彝文與今西南彝文之間的字形、字音、詞義和語法均屬相同關係。兩者之間字字相通，句句相通，古今相通，語法也相通，因而可以用古彝族文字準確破譯出來，這些證明，所稱「巴蜀圖語」、「巴蜀文字」不僅是古彝文，而且是「四體古彝文字」。

四川在線報導，去年9月，成都市文物考古研究所、蒲江縣文管發現發現戰國墓群，經進一步確認，施工範圍內共存墓葬60座。至2017年1月中旬，共清理墓葬47座。

墓群位於蒲江縣鶴山鎮飛虎村，西北距蒲江河約400米、東南距長秋山約1000米，處於山麓與河流間平壩地帶，地理環境優越。經過搶救性發掘，出土隨葬器物300餘件，主要有陶器、銅器、鐵器、漆木器、竹質器、草編器、玻璃器及銅錢。

報導稱，巴蜀圖語或為古蜀國文字，此次考古中，發現了印章11枚，以圓形為主，還有砝碼形、山字型、方形，印文均為巴蜀圖語，為研究古代蜀王是否擁有文字提供了又一批研究實物。

此外，編號為M49的墓室中出土了木梳、木幾案、兩件鐵斧木柄、銅弩機臂弓、銅矛柲杆等漆木質及竹質器、草編器，保存十分完整，皆為考古新發現。

編號為M52的墓室裡除出土銅削、竹棺床、等重要器物，在墓葬南端尚存10竹簍糧食和種子，形態和顏色皆保存較好。另外，M53號墓出土的玻璃珠串飾保存完整，位於串飾中部的蜻蜓眼玻璃珠異常精美，其與兩枚巴蜀印章伴出於墓主人腰部附近，足見其尊貴地位。考古人員介紹，這種玻璃珠裝飾最早緣自埃及，可見早在兩千多年前，四川已通過絲綢之路對外展開著經貿和文化交流。

(中時電子報)