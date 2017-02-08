宜蘭冬山鄉民宅火警 8旬翁脫困

宜蘭縣冬山鄉群英路一戶住宅今天（8日）晚上9時12分傳出火警，宜蘭縣消防局出動羅東、廣興消防分隊前往現場救災，火勢在20分鐘後獲得控制，晚間9時55分火勢控制，警消在1樓救出81歲臥病在床的老翁，老翁雖然稍有嗆傷，但意識清楚，已送往羅東博愛醫院觀察中。

(中時)